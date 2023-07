Catania, 24 luglio 2023 – «Ringraziamo il ministro e le istituzioni locali per aver dato immediato riscontro anche alle nostre rivendicazioni e all’appello-denuncia che abbiamo lanciato due giorni, fa per un’emergenza mai vista a Catania e nella sua provincia, con enormi disagi e danni materiali a famiglie e attività imprenditoriali».



È il commento di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, dopo la conclusione del vertice catanese del ministro Nello Musumeci sulla emergenza acqua potabile, d’intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco Enrico Trantino e la Protezione civile nazionale e regionale.

Condividiamo con il ministro Musumeci sulla necessità di unire tutte le forze politiche e gli sforzi per uscire fuori dalle emergenze e prevenire ulteriori possibili analoghe situazioni. Determinante sarà mantenere l’impegno assunto dall’Enel a investire, nei prossimi due anni, 412 milioni di euro del Pnrr per potenziare e adeguare la rete elettrica alle necessità di un territorio che ha bisogno di benessere e sviluppo. Occorrerà ripensare anche a nuovi impianti che mettano in sicurezza le forniture idriche, a partire dagli ospedali e dagli enti che affrontano le emergenze».

