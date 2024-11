Il weekend in musica del PunkFunk ha il sound psych folk blues di Black Snake Moan: appuntamento venerdì 8 novembre al Record Shop e Music Bar di via Napoli 10, a Palermo, con inizio alle 22,30. Il live è una delle tappe del tour promozionale di “Lost in Time”, terzo album del cantante, chitarrista e compositore Black Snake Moan, al secolo Marco Contestabile, uscito in formato vinile, cd e digitale per le etichette Area Pirata Records (IT) ed Echodelick Records (USA) con due edizioni e artwork differenti.

La serata al PunkFunk sarà un viaggio nelle atmosfere del blues del folk e del rock psichedelico. Nato sotto il segno del riverbero, Black Snake Moan accompagna l’ascoltatore in un vero trip interiore, scandito da echi ancestrali, intensi ed evocativi: è un percorso nel tempo, ma anche nello spazio, tra mini-mantra che, dal vivo, si manifestano in tutta la loro dimensione rituale. Questo musicista e compositore originario di Tarquinia, ha unito in modo perfetto universi apparentemente inconciliabili, accostando l’anima misteriosa e occulta dei suoi luoghi ai paesaggi bruciati dal sole dell’America.

All’album d’esordio “Spiritual Awakening”, uscito nel 2017, sono seguiti “Phantasmagoria” (2019), e i doppi singoli in 7″ “Revelation & Vision” (2022) e “Fire & What You See” (2023), fino al terzo album, “Lost in Time” (2024). Per il live di venerdì 8 novembre al PunkFunk, Black Snake Moan sarà sul palco in versione “one man band”, una formazione dal vivo solista, come le origini, con chitarre, voce, grancassa e tamburino. L’ingresso, come sempre, è gratuito, e lo spettacolo è assicurato.

