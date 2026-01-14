Blind Loops è un progetto in cui sonorità alternative, nu-jazz ed elettroniche convivono in una costruzione collettiva di sax, chitarra baritona, batteria e live electronics. Questi elementi si fondono in stratificazioni di groove, ritmi complessi e atmosfere ipnotiche.

La musica si sviluppa dalla ripetizione quasi ossessiva di loop ispirati ai beat della musica elettronica, manipolati con l’improvvisazione e l’attitudine del jazz contemporaneo. Ne nasce un tessuto sonoro mutevole, dove interplay strumentale, sovrapposizioni di timbri e sperimentazione sonora generano dinamiche articolate e sorprendenti.

E’ uscito venerdì 9 gennaio 2026 il nuovo singolo “Surfing pt. 2”, un terzo capitolo fuori per l’etichetta Record Y, in seguito al debutto con il brano “Unflesh” e il successivo “Drift”. I Blind Loops proseguono così un percorso sonoro che sfida le convenzioni: unendo precisione elettronica e libertà improvvisativa in un primo brano che è manifesto di intenti.

SCOPRI IL BRANO: https://www.record-y.com/surfingpt2.html

Lorenzo Cucco – Sax

Frank Martino – Chitarra Baritona / Synth Bass

Gianni Bertoncini – Batteria

Luca Scapellato – Live Electronics

Instagram: www.instagram.com/blindloops

Label: www.record-y.com

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.