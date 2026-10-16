Oltre cento dipendenti che per un giorno si prenderanno cura di uno dei luoghi simbolo della città. Torna a Catania il “Blue Day”, la giornata di volontariato ambientale promossa da Sibeg Coca-Cola, in collaborazione con Marevivo, associazione nazionale impegnata nella tutela del mare e delle sue risorse.

L’appuntamento con la sesta edizione è per venerdì 16 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, per ripulire la Plaia di Catania, uno dei tratti di litorale più conosciuti e frequentati della città. Non soltanto raccolta dei rifiuti. Gli operatori di Marevivo accompagneranno infatti i partecipanti anche attraverso momenti di formazione e sensibilizzazione ambientale, dedicati al riconoscimento e alla corretta gestione dei materiali raccolti, al riciclo, all’economia circolare e alla conoscenza dei rischi legati alla dispersione dei rifiuti nell’ambiente marino. Un’iniziativa che l’anno scorso ha registrato 1.445 KG di rifiuti raccolti e differenziati.

Il cuore delle attività sarà la Spiaggia Libera numero 1, in viale Kennedy, dove partiranno il briefing operativo e le attività di pulizia: un appuntamento che, anno dopo anno, punta a trasformare la sostenibilità in un’esperienza concreta e partecipata, coinvolgendo direttamente le persone dell’azienda nella cura del territorio in cui Sibeg Coca-Cola opera dal 1960.

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