Pit stop per il Campionato provinciale di serie D di calcio a 5 a Palermo, è giunto il momento della Coppa Trinacria che parte con la prima giornata dei Gironi in questo week end che si preannuncia molto interessante.

La Mediatrice C5 che in campionato dopo un esordio non facile è riuscita, in virtù degli ultimi risultati positivi, a risalire la china e a entrare di diritto in zona play-off, è pronta adesso per la prima giornata di Coppa Trinacria dove si preannuncia un GIRONE B di ferro insieme a Godrano Five, Club 83, Bagheria 90011 e San Giorgio Piana.





La matricola terribile del Presidente Nino Tuzzolino e di coach Massimo Zampardi inizia così l’ avventura in Coppa altra importante verifica contro il Godrano Five, avversaria già affrontata in campionato sabato scorso con una vittoria sudata ma meritata al termine dei sessanta minuti giocati.

Il match Mediatrice C5-Godrano Five si giocherà sabato 13 dicembre al Centro Sportivo Mediatrice la cui direzione di gara è affidata al fischietto palermitano Riccardo Bianco e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube Mediatrice Futsal a partire dalle ore 15.30.

