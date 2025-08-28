Iniziata la Preparazione Pre Campionato per l’ ASD Futsal Emiri che da Lunedi’ scorso si e’ ritrovata al Centro Sportivo Emiri alla Zisa.

I ragazzi del neo tecnico Massimiliano Speciale, tutti presenti fin dal primo giorno, hanno iniziato a correre e sudare pieni di energia, carichi e vogliosi di far bene e dare luogo altresi’ a un nuovo ciclo per il prossimo difficile torneo regionale di Serie C2 che dovrebbe prendere il via sabato 27 Settembre.

Il roster verde-blu sotto lo sguardo vigile di coach Massimiliano Speciale (tecnico della prima Squadra) e di Matteo Scebba (Tecnico Formazione Under 21) ha chiaramente compreso le direttive dettate dalla Dirigenza per cercare di invertire letteralmente il senso di marcia rispetto alla scorsa stagione conclusa con un risicato 7 posto in Classifica a quota 32 punti e potersi migliorare letteralmente sotto tutti i punti di vista.

In casa Futsal Emiri, la stagione sportiva 2025/26 si preannuncia interessante per il Presidente Roberto Rampolla al lavoro da mesi nel suo Progetto ASD Futsal Emiri con il gioiello Scuola Calcio Academy e con le due formazioni che militeranno nei Campionati federali di futsal di Serie C2 e Serie D (con la formazione Under 21).

Definito inoltre l’ organigramma inerente lo Staff Dirigenziale e Tecnico Ufficiale cosi’ formato:

PRESIDENTE

ROBERTO RAMPOLLA

DIRETTORE GENERALE

LORENZO TERZO

DIRETTORE SPORTIVO

FRANCESCO SCIORTINO

ALLENATORE PRIMA SQUADRA

MASSIMILIANO SPECIALE

ALLENATORE UNDER 21 (SERIE D)

MATTEO SCEBBA

Area Comunicazione e Ufficio Stampa

ASD Futsal Emiri





