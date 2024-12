Una di quelle occasioni in cui sport fa rima con solidarietà. Protagonista è la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) che ha consegnato questa settimana un dono di Natale davvero speciale all’Unità Spinale dell’ospedale Niguarda, diretta dal dottor Michele Spinelli. Si tratta di un Calcio Balilla Special, una tipologia di biliardino adatta anche alle persone costrette a spostarsi su carrozzina. Un dono destinato a rendere la degenza dei pazienti più leggera e serena, un gesto che acquisisce ancora più significato se pensiamo alle feste ormai alle porte: periodo in cui la socialità e la compagnia arrivano a ricoprire un ruolo quasi terapeutico. Ma questo modello di biliardino non avrà solo una finalità ludica, aspetto già di per sé fondamentale a livello psicologico. Si tratta di un supporto importante anche in fase di riabilitazione, come spiega Francesco Mondini, presidente dell’ASD Ausportiva, che da tempo collabora con l’Unità Spinale del Niguarda.

“Il calcio balilla rappresenta una pratica sportiva che può avere effetti benefici dal punto di vista fisico, particolarmente adatta dunque ai pazienti di questo reparto. Si tratta, infatti, di un’attività in grado di migliorare il coordinamento dei movimenti oculari e delle mani, senza contare lo sviluppo dei riflessi”, spiega Mondini.

Un dono importante sotto tutti i punti di vista, dunque, che incarna alla perfezione lo spirito della FPICB: “Lo sport paralimpico è salute, e divulgare questa sana abitudine partendo proprio dai centri di riabilitazione è il fulcro della nostra mission”, spiega il presidente della Federazione Paralimpica italiana Calcio Balilla, Francesco Bonanno. “Non a caso da anni collaboriamo con le unità spinali, crediamo sia questo il giusto modo di mettersi in gioco”.

I grandi risultati si ottengono più facilmente quando si collabora e si lavora insieme. E anche questa donazione è il frutto di una proficua rete di sostenitori e sponsor che hanno reso possibile tutto questo: Studio 3 A, Handitech, Roberto Sport, Mobility Care, Off Carr Autonomy.

