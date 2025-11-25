Caltagirone – In occasione del 154° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo domani alle ore 16:00 presso la Chiesa del Santissimo Salvatore di Caltagirone dove si trova il Mausoleo di Don Luigi Sturzo, l’ On. Decio Terrana, nella qualità di Coordinatore Regionale dell’ UDC, insieme ad una delegazione del partito di centro di ispirazione cristiana, deporra’ un mazzo di fiore per ricordare la nascita di Don Sturzo. Anche l’ anno scorso Terrana (nella foto) ha reso omaggio alla memoria di Don Sturzo evidenziando con questo segno simbolico di voler seguire con coerenza l’ eredità ideale di Don Sturzo e i valori di democrazia, libertà e solidarietà. L’ UDC anche con diverse iniziative sociali e culturali vuole esprimere l’ esigenza di una politica ancorata ai principi della solidarietà, promozione dei territori e generoso impegno politico.

Luogo: Caltagirone

