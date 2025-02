Il progetto Housing First – gestito dal Consorzio Umana Solidarietà S.C.S. in collaborazione con la Cooperativa Zeno Saltini S.C.S. – si conferma un modello innovativo e concreto per contrastare la marginalità sociale attraverso un intervento basato sull’inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza fissa dimora. L’iniziativa mira a contrastare il disagio abitativo garantendo l’accesso a soluzioni abitative temporanee, integrate con servizi di supporto personalizzati.

Coloro che necessitano di tale supporto possono recarsi presso lo sportello dedicato, situato in Via Roma 215 a Caltagirone, oppure contattare il numero dedicato per fissare un appuntamento. Un’equipe multidisciplinare si occuperà di accogliere gli utenti, ascoltarli e individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze.

L’iniziativa si avvale di un lavoro di rete tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo comune di offrire sostegno alle persone in stato di bisogno. La responsabile del progetto Housing First, la dott.ssa Marta Alleruzzo, sottolinea: “La mission del nostro progetto è dare una speranza tangibile a famiglie e individui vulnerabili, offrendo loro gli strumenti per raggiungere obiettivi legati alla condizione abitativa, professionale, sociale e psicologica. Un primo importante risultato è stato già ottenuto: l’accoglienza di una mamma con tre bambini nel primo alloggio disponibile, grazie alla segnalazione del Servizio Sociale Professionale del Comune di Caltagirone. Vedere la gioia e la gratitudine negli occhi di questa famiglia ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta.”

Un traguardo significativo, considerando che il servizio è stato avviato operativamente solo nel dicembre 2024. Numerose sono già le consulenze fornite, tra cui supporto di segretariato sociale, assistenza psicologica, legale e abitativa, oltre alle molte segnalazioni già prese in carico.

La dott.ssa Alleruzzo aggiunge inoltre: “Lo sportello per consulenze e colloqui è aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 15:00 alle 19:00. A breve, saranno attivati corsi di alfabetizzazione finanziaria e percorsi di contrasto alla ludopatia, per offrire ulteriori strumenti di autonomia e consapevolezza agli utenti.”

Housing First rappresenta una concreta opportunità per costruire un futuro migliore per le persone più fragili, garantendo loro un sostegno abitativo e sociale fondamentale per il loro reinserimento nella comunità.

Il servizio è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU e rientra tra le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è in linea con quanto previsto dall’Avviso 1-2022 PNRR per la realizzazione di housing temporaneo (1.3.1).

