Carini – L’ ex consigliere del Comune di Carini Giovanni Gallina è stato nominato coordinatore del partito dell’ UDC del Comune di Carini.

“Un contributo di valore umano e politico, quello che saprà dare Giovanni Gallina per far crescere il partito, volto anche alla valorizzazione di tutti coloro che vorranno credere nel progetto di un centro moderato e solidale” lo ha affermato il Segretario Regionale On. Decio Terrana che insieme al Coordinatore provinciale Paolo Franzella sentito il Segretario Nazionale Udc On. Lorenzo Cesa hanno nominato Giovanni Gallina coordinatore cittadino del partito.

Gallina laureato in Giurisprudenza e laureando in Biologia-Scienze della Nutrizione è stato consigliere e presidente della terza commissione nella scorsa consiliatura. “Ringrazio i Segretari di partito per la rinnovata fiducia accordatami nel conferirmi la nomina – ha detto Gallina – sono pronto a svolgere al meglio l’importante incarico e organizzerò presto l’assetto comunale del partito, in vista della conferenza che dara’ il via alla campagna elettorale di Carini, guardando anche con interesse alla questione della reintroduzione delle province.

“Mi prefiggo – conclude Gallina – l’ obiettivo di dare dignita’ a questo nostro amato territorio, è costruire un grande partito di centro, civico e di ispirazione cattolico dove chiunque possa rispecchiarsi è impegnarsi promuovendo la massima unità”. Soddisfazione per la nomina è stata espressa da Paolo Franzella (nella foto con Gallina) impegnato nella crescita del partito dell’ Udc a livello provinciale.

