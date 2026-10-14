Dal 18 ottobre, nell’ex Chiesa del Monte di Castelbuono, la rassegna curata dalla compagnia I Trovatori

L’attesa è finita, l’autunno di RigenerAzioni è pronto a cominciare. La rassegna, curata dalla compagnia I Trovatori e promossa dal Comune di Castelbuono (PA), torna domenica 18 ottobre 2026 con un primo ciclo di tre appuntamenti dedicati al teatro per le famiglie.

RigenerAzioni è infatti pensata per condividere storie, incontrare personaggi sorprendenti e vivere insieme la magia del teatro. Un invito rivolto a grandi e piccoli per trascorrere insieme una domenica pomeriggio all’insegna della fantasia e delle emozioni.





Ecco il calendario: si inizia il 18 ottobre con “Una Missione per Gufetta”, il 22 novembre sarà la volta di “Hope” ed infine il 27 dicembre appuntamento con “Canto di Natale”.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.30 e si svolgeranno nell’ex Chiesa del Monte, in via Sant’Anna, a Castelbuono.

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro ed è acquistabile direttamente sul posto.

Per tutte le info seguite i canali social della compagnia e il sito itrovatori.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.