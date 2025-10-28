Il secondo Municipio di Catania, in collaborazione con l’Asp di Catania ha dato avvio al progetto “Back to School” per la prevenzione del papillomavirus umano (HPV) tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Ieri mattina si è svolta la seduta di Consiglio del II Municipio, fortemente voluta dal Presidente Claudio Carnazza e condivisa da tutti i consiglieri, per discutere del progetto e proporlo alle scuole. Erano presenti il Dott. Gabriele Giorgianni, Responsabile U.O.S. Coordinamento Operativo Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali A.S.P. 3 Catania, e i rappresentanti degli Istituti Comprensivi A. Malerba, I. Calvino e S. Giuffrida.





Il Presidente Carnazza ha sottolineato “l’importanza della prevenzione contro un virus così pericoloso e ha ringraziato il Dott. Giorgianni per aver spiegato nei minimi dettagli il progetto”. Ha inoltre ringraziato gli Istituti Comprensivi che hanno partecipato e hanno palesato la volontà di partecipare al progetto. Il Municipio ha dato la massima disponibilità ad entrambi (ASP e Scuola) e si è dichiarato onorato di aver organizzato questa riunione per una causa così importante.

L’iniziativa prevede la somministrazione gratuita della vaccinazione contro l’HPV negli istituti scolastici, previa la compilazione del consenso informato da parte dei genitori. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza della prevenzione e della vaccinazione contro l’HPV, garantendo così un futuro più sano e sicuro per i nostri giovani.

Per ulteriori informazioni, sarà prega di contattare la segreteria o il dirigente scolastico dell’istituto di appartenenza.

