Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 17.00 alle 24.00, all’Istituto Ardizzone Gioeni di Catania si terrà la prima edizione di Catania Gin Days.

Protagonista, per la prima volta nella città etnea, il gin artigianale, raccontato attraverso le sue botaniche, le tecniche produttive, le identità territoriali e le diverse interpretazioni che caratterizzano il panorama attuale L’evento, incentrato sulla cultura di questo distillato, e della sua evoluzione in chiave contemporanea, coinvolgerà produttori e operatori del settore tra botaniche, territori e innovazione, a corredo di una proposta food di eccellenza.

“Dove il gin incontra il Mediterraneo” è il filo conduttore dell’iniziativa. Spazio che nasce per connettere anche chi il prodotto lo lavora e ne fruisce: bartender, operatori dell’ospitalità, buyer, stampa, in un contesto dedicato alla scoperta e al confronto, insieme a tutti gli interessati per conoscere più da vicino un universo in continua evoluzione. Un momento di incontro pensato per valorizzare le storie e le visioni che si rivelano dietro ogni bottiglia in duplice prospettiva: per mostrare quanto possa essere ampio il mondo del gin e per andare oltre la visione di un semplice prodotto da miscelazione, grazie al suo carattere versatile. Un universo di possibilità per uno dei distillati, infatti, più apprezzati per la sua versatilità, capacità di dialogare con pubblici diversi e offrire – grazie all’ampio paniere di botaniche – un prodotto poliedrico.





La crescita del gin si inserisce, peraltro, in un mercato degli spirits in trasformazione. Secondo i dati più recenti di IWSR (International Wine and Spirits Record), nel 2025, i volumi globali del gin sono cresciuti dell’1%, mentre il mercato complessivo delle bevande alcoliche ha registrato una contrazione del 2%. Il gin, pertanto, si conferma così tra le categorie più dinamiche del mondo degli spirits, anche grazie alla straordinaria varietà di interpretazioni che è in grado di offrire. La selezione e la combinazione delle botaniche concorrono, difatti, alla realizzazione delle ricette che, radicate ai contesti di produzione, esprimono e legano profumi e aromi, intensità e profilo gustativo, dando vita a prodotti molto diversi tra loro. Agrumi, spezie, erbe aromatiche, radici, fiori e botaniche diventano così strumenti attraverso cui ogni distillatore può costruire una propria identità e proporre un diverso percorso sensoriale. Una due giorni, quella di Gin Days Catania, che punta a proporsi come un hub. Un connettore, dunque, tra produzione, cultura del bere, ospitalità e innovazione, che punta a offrire. a professionisti e appassionati, l’opportunità di conoscere realtà del settore, approfondire il rapporto tra gin e territorio e nuovi modi di interpretare e vivere il gin.





Un’occasione da non perdere, vista anche la disponibilità limitata di posti, per cui è suggerita la prenotazione e l’acquisto anticipato dei ticket già a disposizione sul sito www.gindays.it. Portale attraverso il quale è già possibile prendere visione delle distillerie partecipanti oltre che le principali informazioni e i canali social attraverso cui restare aggiornati.

Luogo: Istituto Ardizzone Gioeni , Via Etnea , 595, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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