“Un plauso al Nucleo di polizia economico finanziaria e alla Procura di Palermo che hanno scoperto l’organizzazione criminale che aveva l’obiettivo di intascare l’indennità di disoccupazione, lo diciamo da tempo, serve che il ‘sistema lavoro’ venga continuamente monitorato e controllato perché molto spesso i lavoratori si ritrovano vittime di una condizione inaccettabile e per questo vanno aiutati e sostenuti. La Cisl è sempre pronta ad intervenire”. Ad affermarlo è la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, dopo aver appreso dell’operazione condotta dalla Guardia di finanza di Palermo, che a Palermo ha portato a 12 misure interdittive e il sequestro preventivo dei beni e di oltre 7 milioni di euro per 21 società. “Un illecito questo che colpisce non solo lo Stato, ma ogni singolo lavoratore e che non fa altro che aggravare la condizione già molto precaria del mondo del lavoro vissuta nei nostri territori. Soltanto con il lavoro legale con il rispetto dei contratti e di tutte le leggi, il nostro tessuto economico potrà rinascere”.

