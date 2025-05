La serra del Basile, restaurata da Vivi Sano dopo 15 anni di incuria e abbandono, oggi Casa delle Ninfee, è gestita dall’associazione palermitana insieme a un gruppo di giovani con disabilità intellettive. Sei persone appositamente formate che si prendono cura delle carpe cresciute all’interno della vasca centrale, delle ninfee, delle pomelie e delle piante succulente donate dall’Orto Botanico di Palermo. I custodi speciali della serra accompagneranno inoltre scolaresche, famiglie e turisti in giro per il Parco storico, dedicato alla memoria di Piersanti Mattarella, utilizzando una mappa, realizzata da Vivi Sano, con tappe nei punti salienti storico, architettonici e botanici del luogo conosciuto dai palermitani come Giardino Inglese.





Vivi Sano presenta oggi le attività che vedranno protagonisti da sabato prossimo 10 maggio giovani cantanti, artisti speciali, botanici e scrittori. Appuntamento il sabato mattina con “Coltiviamo Culture”, un programma bimestrale di attività gratuite aperti alla cittadinanza con incontri culturali con ingresso al Parco dalla via Duca della Verdura.





Un bene comune dal grande pregio storico e architettonico, la serra del Basile, che torna finalmente a splendere grazie a un’iniziativa del privato sociale e che è già oggi, a pochi giorni dalla riapertura del Parco, un punto di riferimento per tanti. Un luogo di benessere e di inclusione sociale.

“Auspichiamo che la nostra presenza al Parco Mattarella possa essere utile a rilanciare il luogo tanto caro ai nostri concittadini – ci racconta Daniele Giliberti Presidente di Vivi Sano e ideatore dell’iniziativa – una storia, la nostra, di bellezza ritrovata che segue le esperienze del Parco della Salute e il Parco dei Suoni, luoghi di benessere punti di riferimento oggi per tanti giovani”.

Luogo: Casa delle Ninfee, via Duca della Verdura, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/05/2025

Data Fine: 28/06/2025

Ora: 11:00

Artista: Casa delle Ninfee

Prezzo: 0.00

