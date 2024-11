La storia di Cenerentola, la fiaba delle fiabe, quella più amata dai bambini di tutte le età, domenica 10 novembre, alle ore 10.30, a Teatro Bis, la sala attigua la scuola d’arte Buio in Sala all’interno del Centro Polifunzionale LeonardoDa Vinci, per il cartellone “Piccoli Sguardi” della Compagnia Buio in Sala, dedicato al teatro per l’infanzia, diventerà per mano della giovane e promettente autrice e regista Diletta Borrello una storia nuova e ricca di colpi di scena dal titolo “Come Cenerentola”.

“In questa frizzante rivisitazione-spiega Diletta Borrello coadiuvata alla regia dalla supervisioneartistica di GiuseppeBisicchia e Massimo Giustolisi- i personaggi inizieranno a ribellarsi all’eccentrica figura della Narratrice, la quale farà di tutto per ripristinare l’ordine nella fiaba.

La domanda che tutti i presenti in sala si faranno è solo una:”riuscirà la dolce e astuta Cenerentola, con l’aiuto dello studioso Principe e della Fata Smemorina prossima alla pensione, a superare la Narratrice e diventare autrice della propria storia? Una cosa è certa l’intera messa in scena sarà una continua scoperta”.

Gli attori Laura Accomando, Simone Felicetti, Federica Fischetti e Giada Romano daranno vita alla storia della principessa più amata delle fiabe in una versione musicale tutta nuova dove i bambini presenti in sala parteciperanno e aiuteranno attivamente i protagonisti a riscrivere la loro storia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.