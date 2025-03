È stato approvato il rendiconto finanziario 2022 del Comune di Trabia da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza che ha votato compatta il documento di bilancio

E il terzo rendiconto finanziario che viene approvato dall’insediamento dell’Amministrazione Bondi nel Giugno 2023 dell’ente che versa in dissesto finanziario da Dicembre 2020

“È un importantissimo risultato raggiunto l approvazione del rendiconto finanziario 2022-dichiara il Sindaco Bondì, stiamo ultimando le ultime verifiche per portare in Consiglio Comunale il rendiconto 2023 per poter successivamente approvare il bilancio di previsione 2025/2027 che riporterà ordine alla contabilità e soprattutto si potrà avere una situazione certificata dei conti dell’Ente”.

