Il 6 dicembre 2024, alle ore 9,30 (conclusione ore 13,30) si terrà nell’aula polifunzionale dell’’Ospedale Buccheri La Ferla un convegno celebrativo per il «60° anniversario del ritorno dei Fatebenefratelli a Palermo». Un evento che sottolinea il profondo legame tra l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio e la comunità palermitana.

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui: il Provinciale della provincia romana, fra Luigi Gagliardotto, il Superiore dell’Ospedale fra Gianmarco Languez, Fra Joaqu im Erra Mas, primo consigliere generale dei Fatebenefratelli, Mons. Corrado Lorefice Arcivescovo di Palermo, oltre l’ Assessore alla Salute Regione Sicilia dott.ssa Giovanna Volo e il Sindaco di Palermo Prof. Roberto Lagalla.

Durante la mattinata saranno ripercorse le tappe fondamentali della presenza dei Fatebenefratelli a Palermo, mettendo in luce il contributo spirituale, umano e professionale che l’Ordine ha offerto alla città negli ultimi sessant’anni. Il convegno sarà anche l’occasione per approfondire il carisma dei Fatebenefratelli, incentrato sull’assistenza ai malati e ai più bisognosi, integrando la cura del corpo con quella dell’anima. Gli esperti relatori del convegno, il prof. Salvino Leone, il prof. Mario Spatafora e il prof. Gianpiero Seroni analizzeranno il ruolo dell’Ospedale Buccheri La Ferla come punto di riferimento sanitario e spirituale per il territorio dell’intera Isola..

Nell’ottocento il processo di unificazione d’Italia, fu segnato da una lotta agli Istituti Religiosi che furono privati della personalità giuridica e di ogni proprietà. Ciò successe anche ai Fatebenefratelli che nel 1866, anno della soppressione, furono costretti a lasciare ben 20 ospedali distribuiti lungo la costa e al centro della Sicilia.

«Ė stata la generosità della sig.ra Anna – dichiarano fra Gianmarco Languez e fra Luigi Gagliardotto – a rendere possibile il ritorno dei Fatebenefratelli in Sicilia, donando all’ordine religioso, l’Istituto Marino Solarium sorto nel 1919 per iniziativa del padre, prof. Rosario Buccheri, e del marito, prof. Luigi La Ferla. Nel 1964, i Fatebenefratelli poterono fare ritorno a Palermo, invitati dalla signora Anna Buccheri La Ferla. Non avendo figli e non volendo che la morte coincidesse con la chiusura del Sanatorio, la signora pensò di affidarlo alla Provincia Romana dei Fatebenefratelli.»

Il 23 ottobre 1991, la “Casa di Cura” Buccheri La Ferla ottiene il riconoscimento di “Ospedale classificato generale di zona”. Il passaggio ha determinato l’attivazione di nuove discipline, ritenute requisiti essenziali. Oggi l’Ospedale è dotato di circa 250 posti letto. Da un’ottantina di collaboratori del sanatorio ai quasi ottocento di oggi.

Negli anni, accanto alle discipline già esistenti: Medicina generale e TBC extrapolmonare, Chirurgia generale ed oncologica, Cardiologia e Riabilitazione Cardiovascolare, Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia/UTIN e ai servizi di Anestesia, Radiologia e Laboratorio Analisi, nascono nuove unità operative. Sono stati attivati il Pronto Soccorso generale, l’Ortopedia, la Pediatria, la Rianimazione e la Terapia Intensiva Cardiologica, con le relative attività ambulatoriali. In epoca più recente, a partire dagli anni 2002-2003 ad oggi, sono state attivate, la Neurologia con Stroke Unit, l’Oncologia, l’Urologia, la Fisiatria e Riabilitazione, la Chirurgia Bariatrica, l’ambulatorio di Otorinolaringoiatra e l’ambulatorio di Oculistica con relativa attività operatoria per il trattamento della cataratta. Per tutte le unità operative viene effettuata un’intensa attività ambulatoriale.

Nel settore diagnostico oltre al potenziamento delle tecnologie in Radiologia (Senologia con mammografo, Artoscan, due apparecchiature TAC multistrato e due RMN) e in laboratorio di Patologia Clinica (Allergologia, Genetica, Biologia Molecolare, Immunologia, Microbiologia e Biochimica clinica, oncogenomica, genetica clinica, immunochimica ed ematologia) sono stati attivati e sviluppati alcuni settori importanti quali: il laboratorio di istopatologia, di elettrofisiologia, di endoscopia digestiva nonché il servizio di diagnosi prenatale.

Per l’evento, è previsto l’annullo speciale di Poste Italiane. Orario di apertura dello sportello postale all’interno dell’Aula Polifunzionale della struttura ospedaliera: ore 9,00 – 14,00.

Luogo: Aula Polifunzionale Ospedale Buccheri La Ferla, Via Messina Marine , 197

