Si chiuderà alle 14 del prossimo 15 febbraio la possibilità, per i giovani aspiranti volontari, di candidarsi per partecipare al Servizio civile universale per i progetti che partiranno tra fine 2024 ed il 2025. Tra le sedi che dovranno ospitare i progetti nell’area catanese c’è anche l’Ugl di Catania, con il programma promosso dagli enti Eiset e Opes ed intitolato “Educare all’assistenza e alla coesione”. L’opportunità sarà riservata in tutto a 5 volontari, di cui 3 nella sede di via Teatro Massimo 34 (codice 212423) e 2 nella sede di via Torre Alessi 9 (codice 212424), che già stanno sperimentando con risultati soddisfacenti l’esperienza del Servizio civile universale. Coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni) e vogliono far pervenire la propria proposta di candidatura, possono ancora farlo attraverso il sito internet del Dipartimento nazionale delle Politiche giovanili e il Servizio civile universale, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. E’ necessario però essere in possesso di Spid di livello 2 e di curriculum vitae. Per eventuali informazioni e per richieste di chiarimento, oppure per fissare un appuntamento per ricevere assistenza alla compilazione del form di domanda, la Segreteria territoriale Ugl è a disposizione telefonando allo 095 325863 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00) oppure tramite e-mail all’indirizzo serviziocivile@ugl-catania.it.

