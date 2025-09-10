Un successo straordinario per la quarta edizione di Naviganti, Festival internazionale di arti di strada e circo contemporaneo che quest’anno ha portato dal 4 al 6 settembre, a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, una quarantina di artisti provenienti da diverse parti del mondo tra cui Finlandia, Spagna e Francia.

La manifestazione è organizzata da Cantiere 7 e patrocinata dal Comune di San Vito. L’afflusso, di anno in anno sempre crescente, di pubblico che assiste agli spettacoli, dimostra che Naviganti è un evento atteso e importante per San Vito Lo Capo, che completa e arricchisce l’offerta culturale del borgo marinaro. Questo connubio tra le arti di strada, il circo contemporaneo con le piazze e le vie del comune, funziona e il pubblico lo ha capito e premia il Festival con una presenza sempre più assidua e fedele.





Un festival molto amato che ha preso vita grazie al sogno di circa 30 volontari che curano la logistica, l’accoglienza degli artisti e ovviamente del pubblico con un infopoint colorato dove grandi e piccini si alternano per distribuire informazioni e programmi

“Un momento importante – dice Riccardo Strano, direttore artistico della kermesse – per il circo contemporaneo e le arti di strada che vengono messe al centro dell’attenzione per tre giorni, e che, grazie alle bellissime location si crea questo momento di forte impatto culturale e sociale”.





“Naviganti ha acceso un faro, che illumina la nostra Città con arte, spettacolo e cultura, guidando il pubblico in un viaggio emozionale e molto gradito. – dice Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo – L’evento, voluto fortemente dalla mia amministrazione, è stato molto partecipato e apprezzato ed è certamente una leva di attrazione turistica per tanti e di grande promozione del territorio che viene già apprezzato per le sue bellezze naturalistiche ma anche per l’offerta turistica e socio-culturale che l’amministrazione riesce ad offrire”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.