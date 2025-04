Nell’ambito di Illustramente-Festival dell’Illustrazione e della letteratura per l’infanzia di Palermo la Fondazione Orestiadi co-organizza il concorso di illustrazione per l’infanzia e narrativa/aneddotica Giufà vien dal mare. In questa occasione è indetta la prima edizione del “Premio di illustrazione del Mediterraneo Livio Sossi”. Il concorso è rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e anche ad artiste e artisti esordienti. La partecipazione per le scuole è gratuita.





Il concorso promuove l’ideazione e la creazione di illustrazioni e di nuovi aneddoti ispirati alle storie delle tradizioni popolari dedicate a Giufà, personaggio ponte tra le diverse culture del Mediterraneo, da sempre centrale nei progetti educativi della Fondazione Orestiadi.

Come è risaputo, gli aneddoti di Giufà fanno parte del filone della narrativa orale araba e sono molto conosciuti e diffusi in tutta l’area del Mediterraneo. Ciò ha fatto sì che Giufà sia considerato un personaggio-ponte fra culture diverse, con varie potenzialità didattiche nell’ambito di attività di tipo interculturale.





Su questa scia, il concorso sarà preceduto da un momento formativo gratuito rivolto esclusivamente alle iscritte e agli iscritti, con professionisti nel campo della biodiversità del Mediterraneo, dell’illustrazione e della narrazione per creare consapevolezza, sviluppare capacità e accompagnare i giovani talenti, studenti delle scuole, alla partecipazione. Il bando aperto fino a venerdì 30 maggio 2025 alle ore 14:00 è consultabile al seguente link:

Il concorso è organizzato in collaborazione con: Città di Palermo – Assessorato alla Cultura, Accademia Drosselmeir, Arabic Cultural Institute dell’Università Cattolica di Milano, European Fair Tale Route, Gruppo di Servizio per la Lettera- tura Giovanile e Istituto di Alta Cultura Fondazione Orestiadi Onlus; e con la collaborazione di: Ministero all’Istruzione e del Merito – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – UFFICIO IV – Educazione interculturale Integrazione alunni stranieri; Regione Siciliana – Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – Rete bibliotecaria BiblioTP. In partenariato con: All Broad Cast 4K, Fotograph Stampatori digitali, Giufà Project, Theatre Degart e la Casa editrice Aurea Nox.

Data Inizio: 08/04/2025

Data Fine: 30/05/2025

