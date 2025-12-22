La Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi – Catania e il segretario Antonio Santonocito rivolgono un augurio di Buon Natale e di un sereno 2026 a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

“A chi opera nel pubblico e nel privato, a chi lavora durante le feste e affronta quotidianamente precarietà, turni gravosi e incertezze, con l’auspicio che il 2026 possa offrire maggiore stabilità, opportunità di lavoro e tutele concrete – afferma il segretario –. Auguri a tutte le famiglie, anche a chi non potrà tornare a casa a causa dell’aumento ormai insostenibile dei costi di rientro per chi lavora fuori regione, una situazione che rende sempre più difficile, se non impossibile, tornare nelle proprie famiglie senza sacrificare di fatto l’intera tredicesima mensilità, talvolta anche con le aziende chiuse per ferie”.

Per questo la Confsal di Catania rivolge un appello al Presidente della Regione Siciliana, alle forze politiche e a tutti i rappresentanti regionali e nazionali “affinché si attivino in modo concreto e responsabile per superare una situazione che appare sempre più come una vera e propria speculazione a danno dei lavoratori e delle loro famiglie. Difendere il lavoro significa anche garantire il diritto alla mobilità e alla vita familiare”.

Lo dichiara Antonio Santonocito, segretario Confsal Catania.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.