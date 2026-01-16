ConSenso cooperativa sociale promuove un Corso ABA – Analisi del Comportamento Applicata rivolto a professionisti, studenti e operatori impegnati nei contesti educativi, riabilitativi e nei servizi dedicati ai disturbi del neurosviluppo. L’iniziativa si terrà il 23, 24 e 25 gennaio (mattina e pomeriggio) nella sala conferenze della Banca “Toniolo” in via Crispi, a San Cataldo.

La scelta della sede non è casuale: la Banca Toniolo si distingue da anni per una spiccata sensibilità verso le tematiche sociali, sostenendo con continuità progetti dedicati all’inclusione, alla formazione e al benessere delle persone con disabilità. La collaborazione con ConSenso conferma l’impegno dell’istituto nel favorire iniziative che generano valore per la comunità e che promuovono una cultura dell’accoglienza e dell’attenzione ai bisogni educativi speciali.





Struttura del percorso.

Il corso, gratuito, prevede 60 ore complessive, suddivise in:

– 30 ore in presenza, tra lezioni frontali e attività laboratoriali

– 30 ore online asincrone, dedicate al tirocinio supervisionato tramite piattaforma e-learning.





I docenti

A guidare il percorso saranno tre professionisti di comprovata esperienza:

Leandro Lago, pedagogista e analista del comportamento,

Roberta Italiano, psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento,

Gaetano Terlizzi, pedagogista e analista del comportamento.

Il programma è progettato per fornire competenze operative aggiornate nell’ambito dell’Analisi del Comportamento Applicata. Al termine sarà rilasciato un attestato conforme agli standard per Tecnico del Comportamento.

Per informazioni scrivere ad amministrazione@sfidautismo.it oppure chiamare 348 903061 – 351 7743829 – 347 200874

Per iscrizioni: iscrizionicorsoabamed@gmail.com

A causa dell’overbooking, le iscrizioni saranno accettate con riserva; agli iscritti verrà garantita priorità per la prossima edizione, la cui data sarà comunicata a breve.

