La stagione concertistica del Conservatorio Alessandro Scarlatti prosegue con successo mettendo in scena un programma dedicato ad alcuni compositori illustri italiani del ‘900. Appuntamento il 14 novembre alle ore 18.30 al Museo Diocesano di Palermo con i Maestri Giuseppe Infarinato al pianoforte e Vadim Pavlov al violoncello, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. Nel repertorio proposto è evidente la volontà di riferimento alla grande tradizione compositiva di Palermo e dello stesso Conservatorio. Il primo nome illustre è sicuramente quello di Eliodoro Sollima, al quale segue subito quello di Marco Betta. Il concerto proseguirà con le musiche di Francesco Cilea e di Mario Pilati, altri due compositori legati indissolubilmente al Conservatorio palermitano, il primo essendone stato Direttore e il secondo docente di composizione nei primi anni Trenta del Novecento. Tra i brani proposti la Sonata in La minore del 1929 di Pilati, una composizione di vaste proporzioni e di complessa scrittura che è quasi un concerto per Violoncello. Chiude il programma l’esecuzione della “Controdanza dal Gattopardo” di Nino Rota.

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.