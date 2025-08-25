La CISL FP Messina ha formalmente diffidato l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto a dare immediato avvio alla contrattazione integrativa decentrata relativa all’anno 2025, nonché agli anni pregressi 2018–2022, in conformità a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

“Da anni – spiegano il segretario generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle Funzioni Locali Maurizio Giliberto – si registra un gravissimo stallo contrattuale, che ha impedito la regolare distribuzione delle risorse del Fondo delle Risorse Decentrate e ha compromesso la valorizzazione economica e professionale del personale. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di grave inadempienza da parte dell’Amministrazione: la mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti. Un diritto previsto dalle norme contrattuali, che continua a essere sistematicamente disatteso.”





“È inaccettabile – proseguono Bicchieri e Giliberto – che lavoratrici e lavoratori continuino a subire ritardi, omissioni e violazioni contrattuali, senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di chi è tenuto ad applicare quanto previsto dalla legge e dai contratti. Abbiamo pertanto richiesto la convocazione urgente della delegazione trattante e diffidato l’Amministrazione a procedere senza ulteriori ritardi. In mancanza di riscontro tempestivo, si adotteranno tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti dei dipendenti, anche attraverso le sedi istituzionali e giuridiche competenti. Ribadiamo con forza che la contrattazione integrativa e l’erogazione dei buoni pasto non sono facoltà discrezionali – concludono i vertici del sindacato – ma precisi obblighi normativi la cui violazione determina responsabilità anche di natura erariale.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.