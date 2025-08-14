Prosegue l’impegno congiunto dell’assessorato all’Ambiente e di Igm, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti a Giarre, per contrastare il fenomeno dei conferimenti errati e la formazione di micro-discariche abusive. L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha intensificato i controlli in vista del Ferragosto, concentrandosi in particolare sulle aree urbane più critiche. Un’attenzione particolare viene data all’applicazione del recente decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che inasprisce le sanzioni per chi abbandona rifiuti. Gettare un rifiuto da un veicolo, in sosta o in movimento, può costare fino a 18mila euro e la multa può essere recapitata a casa anche a distanza di giorni.

La legge non richiede più la presenza di una pattuglia al momento dell’infrazione, facilitando così l’identificazione dei responsabili. Tornando alle attività di vigilanza del territorio, tra le zone maggiormente interessate dai controlli c’è il quartiere popolare di corso delle Province, dove, purtroppo, si registrano frequenti accumuli di rifiuti indifferenziati. L’area antistante l’ingresso degli insediamenti abitativi è stata bonificata dagli operatori della Igm e delimitata con apposita segnaletica. L’amministrazione non si limita solo a sanzionare, ma cerca anche un dialogo con i residenti. In questo senso è stato avviato un confronto con gli abitanti delle palazzine popolari di corso delle Province, per sensibilizzare e arginare un fenomeno che si rivela difficile da eradicare. “L’obiettivo – rimarca l’assessore Cavallaro – è quello di educare al corretto conferimento dei rifiuti per preservare l’ambiente e il decoro urbano”.

