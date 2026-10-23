



9 decreti sicurezza in 4 anni. Alla faccia della destra che doveva garantire serenita’ sull ordine pubblico agli italiani,cosi dichiara l’On.Nino Oddo,Vice Segretario Nazionale del Psi

Peraltro se hanno fatto il nono provvedimento vuol dire che gli altri 8 sono risultati sbagliati alla prova dei fatti.

E comunque siamo sul piano del tentativo di repressione del giorno dopo.

Nessuna traccia della prevenzione ne’ Alcuna analisi sopratutto delle cause del malessere sociale che poi purtroppo sfocia in guerriglia urbana.

E’ il bilancio di un fallimento politico ormai consumato, dato che siamo difatto a fine legislatura.

Ma le manifestazioni di piazza al nord, hanno consentito ai tg di regime di mettere in secondo piano quello che sta avvenendo nel sud del paese.

Dove le proteste degli autotrasportatori si e’ affiancata a quella che da anni portano avanti inascoltati gli agricoltori.

Un comparto ormai in ginocchio, fra prezzi del gasolio proibitivi e invasione del mercato di prodotti che vengono dall estero a minor prezzo e di bassa qualità.

Ma il Ministro dell Agricoltura che faceva fermare i treni per le sue incombenze personali di tutto cio’ non si e’ accorto.

Come socialisti raccogliamo questo grido di dolore che viene dal meridione, alla vigilia di una stagione di raccolta delle olive che si preannuncia preoccupante.

Ecco su questi 2 temi, sicurezza e agricoltura, occorre che il centrosinistra che si accinge a scrivere il programma da proporre agli italiani nel 2027 sia chiaro, efficace e sopratutto credibile.

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