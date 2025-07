“Le recenti vicende che hanno interessato il IV municipio e che hanno portato alle dimissioni del vicepresidente prima e da ultimo, fatto ancor più grave, alla presentazione di una mozione di sfiducia da parte dei consiglieri, destano grande preoccupazione e delusione riguardo all’operato del Presidente del IV municipio”.

Lo dichiara la coordinatrice del Mpa di Catania Pina Alberghina, commentando la crisi apertasi nel IV Municipio di Catania dopo la mozione di sfiducia presentata dalla quasi totalità dei consiglieri contro il presidente Cavallaro.

“Le municipalità – prosegue Alberghina – sono il cuore pulsante della nostra città, il primo livello di rappresentanza e gestione delle esigenze quotidiane, il punto fondamentale di collegamento tra le istruzioni centrali e le comunità locali. Il loro corretto funzionamento, per il quale da sempre il nostro movimento si batte, è fondamentale per garantire trasparenza efficienza e partecipazione attiva”.

“Le criticità – continua – emerse nell’ultimo periodo ed apertamente denunciate nella nota di sfiducia da tutti i consiglieri – tra cui non di poco conto il mancato coinvolgimento e la mancata partecipazione di tutto il consiglio municipale all’incontro di concertazione pubblica per la pianificazione del PUG – oltre ad avere chiaramente creato un ambiente poco collaborativo all’interno del consiglio, mettono in evidente discussione la capacità dell’attuale presidente di rappresentare in maniera efficiente gli interessi della comunità locale.

“Per questo – aggiunge – non possiamo accettare che un territorio strategico come quello del IV Municipio resti paralizzato da uno stallo politico-istituzionale. La sfiducia votata nei confronti del presidente Cavallaro rappresenta un dato politico pesante, che non può essere ignorato né derubricato a normale dialettica consiliare”.

Alberghina conclude con un appello diretto: “Riteniamo fondamentale e auspichiamo l’assunzione di un atteggiamento responsabile da parte di Cavallaro, che dovrebbe dimettersi. Solo così si potrà uscire dall’attuale impasse, ristabilire la piena operatività del Municipio e restituire la parola agli elettori, nel nome della trasparenza e della democrazia”.





