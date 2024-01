Insieme all’Onorevole Massimo Romagnoli siamo stati a Mazara del Vallo una cittadina la cui storia è indissolubilmente legata alla pesca, per ascoltare la voce dei pescatori, Una categoria in via di estinzione che chiede aiuto per mantenere la propria identità

Mazara del Vallo, tra i principali borghi marinari d’Italia, è un territorio che profuma di storia e cultura nonché simbolo di accoglienza, inclusione e integrazione tra diverse etnie.

Situata tra le rive del mar Mediterraneo e la foce del fiume Mazaro, la “Città del Satiro”, come viene denominata per via del Satiro Danzante, pregiatissima statua di bronzo realizzata tra il IV e il I secolo a.C., Mazara del Vallo è una città unica nel panorama della cultura mediterranea

Per Mazara del Vallo e per la sua comunità, la pesca rappresenta un elemento di forte identità, un vero e proprio pilastro su cui si fonda l’economia e lo sviluppo sociale della città.



Sempre impegnati nel sostegno della comunità locale dei pescatori, per favorire condizioni di lavoro eque e benefici socioeconomici duraturi. Ho ascoltato la voce di pescatori.

La nostra volontà sarà la capacità di concepire e attuare una strategia, per difendere le loro tradizioni secolari che sono al centro dell’identità di intere comunità costiere come Mazzara del Vallo rischiano di scomparire.

Curatolo Leonardo

Luogo: Mazzara del Vallo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.