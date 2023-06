Venerdì 16 giugno nel corso del 18° Congresso mondiale dell’EAPC che si terrà a Rotterdam, verrà conferito al prof. Sebastiano Mercadante il premio “Clinical Impact Award“.

Tale premio viene assegnato agli studiosi col maggior impatto scientifico sulla letteratura nel campo delle cure palliative.

Il prof. Mercadante in precedenza aveva già ottenuto attestati importanti negli Stati Uniti: l’Award for excellence in scientific research dall’American Academy of hospice and palliative medicine, Boston 2010 e il John Mendelson MD award for extraordinary contribution in palliative care, University of texas, Houston 2013. Inoltre lo scorso anno è risultato il primo esperto mondiale nel dolore da cancro da un’agenzia indipendente americana “expert.com”.

Attualmente dirige l’Unità di Terapia del dolore cure di supporto e l’Hospice del dipartimento oncologico La Maddalena.

Il testo del conferimento del premio:

“Please, allow me to express my most sincere and personal gratitude for your outstanding contribution to the development of palliative care, and dedication and commitment to the EAPC. You are an inspiration for younger researchers and clinicians worldwide. Once again, thank you.

Sandra Martins Pereira

Co-Chair of the Scientific Committee of the 18th World Congress of the EAPC”.

