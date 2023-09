Da Terrasini al Festival del Cinema di Venezia per il quarto anno di fila. Pietro Sparacio, hair stylist 34enne di Terrasini, è una certezza in Laguna. Anche quest’anno, infatti, è stato uno dei protagonisti dei look di attori, registi e star all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica al Lido.

Ambassador L’Oréal Professionel da sette anni, la sua storia professionale inizia 18 anni fa nel salone di famiglia a Terrasini. Talento, estro e preparazione hanno fatto di Sparacio un punto di riferimento per l’hair stylist, tanto da essere scelto per curare i look non solo al Festival del Cinema di Venezia, ma anche alla Milano Fashion Week.

Durante questa edizione, Sparacio si è ritrovato a pettinare registi italiani e francesi, ma anche qualche star di Hollywood come Peter Sarsgaard, tra i protagonisti dell’ultmo “Batman” al cinema, insieme alla moglie Maggie Gyllenhaall, uno dei volti di “Mona Lisa Smile” e “40 giorni & 40 notti”, nonché regista de “La figlia oscura”, che l’ha vista debuttare per la prima volta dall’altra parte dello schermo.

Sparacio, così, cala il poker a Venezia, in attesa della prossima avventura al Lido. “Per me è sempre una grande emozione – racconta l’hair stylist – e vedere la bellezza di giornaliste, attrici e influencer dopo un mio look fa sempre effetto. Entrare in intimità con personaggi di cui conosci solo il volto, senza sapere chi avrai di fronte, è tutto una scoperta. E non ci si abitua mai, nonostante ogni anno sia diverso dall’altro. Ogni artista ha la sua storia”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.