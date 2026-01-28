Arriva in libreria il 30 gennaio Tutto torna, il nuovo romanzo di Maurizio Agnello che segna il ritorno del PM Fabio De Falco, protagonista delle storie giudiziarie pubblicate da Edizioni Leima.

In Tutto torna Fabio De Falco è costretto a fare i conti con il proprio passato, mentre il futuro gli chiede scelte sempre più nette. Per lui il bilancio non è solo tra rimpianti e rimorsi, ma passa attraverso il confronto con storici nemici che sembrano essersi dati appuntamento per presentargli il conto dei suoi peccati.





Al centro della trama c’è un omicidio che De Falco deve risolvere, mentre vecchie indagini tornano a bussare alla sua porta, costringendolo a guardare in faccia la parte peggiore di sé, quella che in passato lo ha spinto a sporgersi oltre il limite del lecito. Ne emerge un De Falco più insolito e introspettivo che mai, impegnato in quella che sembra l’ultima partita della sua carriera, ripetendosi come un mantra che, alla fine, tutto torna.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.