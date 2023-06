Terre di Eolo dal 30 giugno al 28 luglio a Patti (ME) in collaborazione con Indiegeno Fest presenta VENTI D’ESTATE

Dal 30 giugno al 28 luglio parte “Venti d’Estate”, la rassegna organizzata al Terre di Eolo con la direzione artistica di Indiegeno Fest. Per cinque venerdì al tramonto Eolo, il custode dei venti, insieme alla costellazione Indiegeno accoglieranno il talento cantautorale nelle sue forme più intime

Il 30 giugno, Eolo sprigionerà il primo vento, quello di Maestrale, fresco che porta a sud, sulle vele di un viaggiatore irrequieto e curioso che, pur muovendosi con disinvoltura fra diverse lingue, rimane sempre fedele alla sua natura mediterranea. Ogni canzone è come la pagina di un diario di bordo per Fabrizio Cammarata

Il 7 luglio, sarà la volta di Libeccio, fresco e imprevedibile, che ci lascerà la musica intensa del cantautore messinese DelVento.

Il 14 luglio, Eolo soffierà forte, con le folate calde, irruenti e sanguigne di Scirocco, un vento dal suono eclettico che ci incanterà con le note contaminate del cantautore palermitano Alessio Bondì.

Il 21 luglio, il vento girerà a Ponente ed Eolo soffierà lieve come la brezza marina per portarci le ricercate sonorità popolari della raffinata cantautrice ennese Francesca Incudine

Il 28 luglio, arriveranno da nord est le raffiche fresche e secche di Grecale che allevieranno la calura estiva portandoci la vocalità profonda e l’eleganza del sound di Marianne Mirage.

Ogni live sarà accompagnato da un aperitivo esclusivo ideato dagli chef della prestigiosa location con vista sulle Eolie a partire dalle 19.30.

Prenotazione tavolo obbligatoria con formula aperitivo *

Per prenotazioni: info@ terredieolo.it “Venti d’Estate”



Indirizzo: SS113, 98066 Patti ME

Il Best Western Plus Hotel Terre di Eolo è una struttura esclusiva di nuova costruzione che si trova a Patti (ME). Nasce dalla ristrutturazione di un’antica casa nobiliare dotata di corte e uliveto, secondo un progetto per cui la location va a fondersi con l’essenza dei luoghi, diventando tutt’uno con il bellissimo panorama del mare, delle isole Eolie e dei monti Nebrodi.

terredieolo.it

Indiegeno Fest si svolge nel Golfo di Patti dal 2014. E’ una manifestazione in cui la passione per la musica si associa alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del Golfo di Patti, in provincia di Messina. È uno dei festival estivi più rinomati d’Italia e un evento imperdibile dell’estate, capace di unire le location mozzafiato di una terra unica e alcune delle proposte più fresche dello scenario musicale contemporaneo. Quest’anno, la nona edizione si terrà dal 31 luglio al 7 agosto coinvolgendo come sempre grandi nomi del panorama nazionale e nuove promesse della scena contemporanea.

indiegenofest.it