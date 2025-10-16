Due appuntamenti musicali imperdibili segnano il prossimo fine settimana del “Due Siciliae – Festival internazionale di musica”, tra tradizione e innovazione, a Gravina di Catania.

Sabato 18 ottobre alle ore 21.00, presso l’Auditorium comunale Angelo Musco di Gravina di Catania (Via Vecchia S. Giovanni), avrà luogo il concerto del gruppo “Vołosi”, un’immersione travolgente nelle sonorità dell’Europa orientale, dove la tradizione musicale dei Carpazi incontra la potenza e la libertà della musica contemporanea.

Il quintetto d’archi porterà sul palco un repertorio che unisce melodie popolari e composizioni originali, trasformandole in esperienze sonore che superano i confini di genere. Con virtuosismo tecnico e grande capacità comunicativa, i musicisti intrecceranno atmosfere classiche, improvvisazioni jazz e incursioni rock, dando vita a un concerto energico, emotivo e sorprendente, che non lascia indifferente lo spettatore.





Fondati in Polonia, i “Vołosi” sono oggi uno dei gruppi più rappresentativi e amati della scena musicale est-europea: la formazione è composta da Krzysztof Lasoń e Zbigniew Michałek (violini), Jan Kaczmarzyk (viola), Stanisław Lasoń (violoncello, anche direttore) e Robert Waszut (contrabbasso). La loro cifra distintiva è la capacità di spingere gli strumenti ad arco oltre i limiti convenzionali, esplorandone tutte le potenzialità timbriche. Acclamati in festival internazionali e vincitori di numerosi riconoscimenti, hanno conquistato il pubblico grazie alla fusione originale di musica classica, folk dei Carpazi, jazz e rock, diventando ambasciatori di una nuova identità sonora, radicata nella tradizione ma aperta al mondo.

Domenica 19 ottobre, alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle a Gravina di Catania (Via Padre Angelo Secchi 28) si svolgerà il concerto “Melodie dal mondo” del “Duo Colbran”.





Il Duo Colbran, formato dal soprano Giulia Lepore e dall’arpista Alba Brundo, proporrà un viaggio sonoro attraverso celebri pagine europee tra Otto e Novecento. Dal repertorio popolare italiano di Gordigiani e Donizetti alle raffinate suggestioni di Respighi e Berio, dalle atmosfere spagnole di De Falla e Moretti fino all’intensità lirica di Glinka, il concerto offre un mosaico di stili e tradizioni che mettono in risalto la duttilità della voce e la ricchezza timbrica dell’arpa.

Fondato nel 2020 a Napoli, il Duo Colbran si dedica con passione al repertorio cameristico, sacro e operistico. Nel corso della loro attività si sono esibite in sedi prestigiose come la Reggia di Caserta, il Teatro di Donnafugata a Ragusa e il Museo Napoleonico di Roma, fino al debutto milanese del 2024 con un programma dedicato all’opera italiana.





Il concerto dei Vołosi prevede un biglietto di ingresso (5 euro; ridotto 2 euro per residenti); il concerto del Duo Colbran è ad ingresso gratuito.

Il Festival, con la direzione artistica dei maestri Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo, è organizzato dall’associazione Areasud ed è finanziato dal FNSV (Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo) – Ministero della Cultura per gli anni 2025 – 2027 con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gravina di Catania. Attraverso la musica e le contaminazioni tra generi, il festival celebra la vivacità culturale delle Due Sicilie, intrecciando le radici della tradizione con le voci più innovative del panorama musicale attuale, fungendo da laboratorio di idee.

Il programma del Festival è consultabile online al sito www.duesiciliaefestival.it

