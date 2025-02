A Casa Sanremo 2025, nell’area beauty dell’hospitality ufficiale del Festival, ci sarà anche Germana Raciti, make up artist di Catania che curerà, dall’11 al 15 febbraio, insieme ad un team di 40 professionisti dello stile, l’immagine di cantanti, giornalisti, presentatori e artisti.

A Casa Sanremo parteciperà con un team composto dalle eccellenze del mondo del beauty , dal trucco al parrucco, dall’estetica alla dermopigmentazione, provenienti da ogni parte d’Italia. La squadra sarà guidata dal noto dermopigmentista e professionista dell’estetica di calibro internazionale Toni Belfatto, che, insieme ai due imprenditori Massimo Perini e Angelo Antonazzo, ha organizzato la partecipazione dei professionisti alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana.

La loro missione sarà la bellezza, intesa come qualità e come parte integrante della narrazione di ogni evento, affinché le performance artistiche possano brillare non solo attraverso la voce e la recitazione, ma anche attraverso un’estetica capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno.

“Sono certa che sarà una bellissima esperienza – così Germana Raciti commenta la sua partecipazione all’evento -. Porterò con me lo stile glamour che contraddistingue il mio lavoro con un’attenzione alle ultime tendenze, rendendo il make up valorizzante e mai esagerato ”.

“L’arte del make up non è così scontato e semplice come si possa pensare – aggiunge la truccatrice che è anche docente in corsi di formazione sulle ultime tendenze -. Il reale truccatore è colui che non sa utilizzare solo prodotti e cosmetici, ma riesce a entrare nella psiche delle persone e riesce a capire come la persona si vuole vedere in quel momento”.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.