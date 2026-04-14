Si è svolto l’11 e 12 Aprile, presso il Palaghiaccio a Catania, il Campionato Assoluto Regionale Sicilia 2026 danze latino-americane e a salire sul podio più alto proprio lei: Ludovica Falzone nella sua Categoria classe C. Il talento è una dote naturale di Ludovica Falzone e su questo non ci sono proprio dubbi, ma risultati così lusinghieri si ottengono solo con il duro lavoro quotidiano e seguendo una rigida disciplina fatta anche di tante rinunce nella vita di tutti i giorni.





Una determinazione fuori dal comune che ha permesso, alla quasi quattordicenne, di mettersi notevolmente in mostra negli ultimi anni sotto la guida della sua maestra Martina Marotta che le ha insegnato tanti trucchi e segreti all’interno della sua scuola di ballo “Latin Dance Studio” la quale vanta numerosi riconoscimenti, oltre che in Sicilia, anche a livello nazionale ed internazionale, per tirar fuori il meglio dal suo corpo al ritmo travolgente della musica latino-americana.





Con la sua predisposizione per la danza e la sua eleganza ogni volta che si esibisce, Ludovica, incanta giuria e pubblico. Emozione e tanto orgoglio per tutta la sua famiglia che ha trepidato per lei. Da parte sua la ragazza, scatenata e inarrestabile in pista, ma acqua e sapone fuori dal palazzetto, con una vita normalissima fatta di studio e famiglia, ha voluto esprimere tutta la sua gioia. “È stata davvero una serata meravigliosa che dedico alla mia maestra Martina e alla mia famiglia che mi sostiene da quando ero piccolissima in questa mia passione che nasce dal profondo dell’anima ma soprattutto la dedico alla mia mamma che fa grande sacrifici per farmi andare avanti e questo è il mio modo di ringraziarla e di farla essere orgogliosa di come mi sta facendo crescere”.

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