Salvatore Battaglia

Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Esperto esterno per la ditta C.R.E.A. nei campi della Domotica e del Marketing Aziendale, Salvatore ha sempre avuto un debole per l'innovazione… e per i titoli lunghi. Negli anni ’80 già dirigeva, editava, trasmetteva e faceva regie tra radio, giornali e tv locali, trasformando Ragusa nella sua personale Broadway. Fondatore e presidente dell'Accademia delle Prefi (e chi non vorrebbe sapere cosa sono?), ha continuato a spargere cultura in ogni dove, passando dal palcoscenico al microfono, dalla penna alla lavagna. Regista teatrale, docente, editore, presidente di associazioni culturali e persino vignettista, Salvatore Battaglia è la prova vivente che la creatività non va mai in pensione. Oggi, tra un corso e una vignetta, continua a collaborare con testate siciliane, sempre con l’ironia affilata e la passione intatta.