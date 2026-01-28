La deputata regionale: “Servono ristori immediati”.

“Contributi a fondo perduto per le famiglie e le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. È questo il cuore dei due emendamenti aggiuntivi al ddl 1067 che portano la mia firma e che intendono mettere a disposizione dei cittadini gravemente danneggiati dagli eventi meteo della scorsa settimana ulteriori risorse economiche per complessivi 40 milioni di euro”.

Lo comunica Jose Marano, deputata regionale M5s, in riferimento al testo di legge proposto dal governo regionale e attualmente in discussione in commissione Bilancio all’Ars.





“La situazione è drammatica, servono ristori immediati – prosegue Marano – e la risposta arrivata ieri da Roma è insufficiente. La mia proposta vuole essere un segnale forte e vuole dare certezze a tutti quei cittadini che in queste ore brancolano nel buio”.

“Un altro emendamento al Ddl che ho presentato e che spero il governo regionale accolga – conclude la deputata – stanzia ulteriori risorse rispetto ai 22 milioni messi a disposizione dal governo regionale, facendo salire la dotazione a complessivi 50 milioni di euro”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.