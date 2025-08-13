L’Amministrazione comunale di Mascali, con propria delibera di Giunta, ha approvato una convenzione con l’Associazione E.I.S. Guardia Nazionale Ambientale per un servizio di vigilanza ecologica sul territorio. L’accordo, della durata di due anni, mira a rafforzare la tutela dell’ambiente e a contrastare comportamenti illeciti che danneggiano il paesaggio e la qualità della vita dei cittadini. “La decisione della Giunta – rimarca il vice sindaco e assessore alle Politiche animaliste, Veronica Musumeci – nasce dalla volontà di intensificare i controlli e prevenire le violazioni delle normative ambientali. Gli obiettivi specifici della convenzione sono la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali locali, con un focus particolare sulla prevenzione e la segnalazione di atti vietati”. I volontari della Guardia Nazionale Ambientale si occuperanno di monitorare il territorio per contrastare fenomeni come l’abbandono indiscriminato di rifiuti; l’insudiciamento di strade dovuto alle deiezioni canine; il mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata; la segnalazione di rifiuti speciali e pericolosi; reati legati al mancato rispetto degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.

“Le attività di vigilanza – sottolinea il sindaco Luigi Messina – saranno svolte in supporto e in presenza degli operatori della Polizia Locale, soprattutto nei casi in cui vengono riscontrati reati ambientali che richiedono l’applicazione delle normative vigenti. L’accordo rientra nella più ampia funzione istituzionale del Comune di Mascali, che persegue l’obiettivo di tutelare i valori ambientali e paesaggistici del territorio, considerandoli un bene essenziale della comunità. L’obiettivo finale è garantire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini”.

