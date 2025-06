Tutto pronto per la Statio Ecclesiae Cephalocensis di sabato 28 giugno 2025 convocata dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, a Montemaggiore Belsito (PA).

La Comunità diocesana si riunirà attorno al proprio pastore per fare sintesi sul cammino sinodale giunto alle sue ultime tappe e per riflettere sul tema della sinodalità a partire dal versetto biblico “Nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina” (At 3,6).

La Statio è un importante momento ecclesiale introdotto al suo arrivo a Cefalù da mons. Marciante e vuole sottolineare l’intimo legame che esiste tra Eucaristia e Sinodo: la sinodalità ha la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione liturgica e in forma singolare nella partecipazione piena, consapevole e attiva.





Durante la celebrazione verranno consegnate al Vescovo le Propositiones frutto del XII Sinodo diocesano intrapreso dalla Diocesi siciliana a partire dal 2020. Il testo è stato discusso, elaborato e approvato dall’Assemblea Sinodale negli ultimi due anni di cammino sinodale, un lungo percorso che è stato caratterizzato dall’ascolto, dal discernimento comunitario e dalla corresponsabilità ecclesiale, coinvolgendo i fedeli, le Comunità parrocchiali e quelle civili, gli operatori pastorali e gli organismi di partecipazione.

Questo testo rappresenta l’espressione condivisa delle riflessioni e delle indicazioni pastorali maturate durante il Sinodo. Il Vescovo Marciante, dopo attento discernimento, lo farà proprio per trasformarlo nelle Constitutiones Synodales che orienteranno la vita della Chiesa Cefaludense dei prossimi anni.

Le comunità parrocchiali di tutta la diocesi, quasi al termine delle attività dell’anno pastorale, sono convocate a Montemaggiore a partire dalle 17.30 in Piazza Roma per sostenere con la preghiera l’attuazione del Sinodo diocesano secondo le indicazioni che nel prossimo anno pastorale verranno date dal Vescovo.

