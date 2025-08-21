Tipo segnalazione: Buona notizia

È uscito “TUTTO O NADA”, il nuovo singolo di Dominik Longo, in arte D0M, giovane artista di Bagheria che sta facendo parlare di sé nel panorama urban e rap italiano. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip ufficiale è già online su YouTube al link: Guarda il video.

Classe 2007, D0M ha solo 18 anni, ma porta con sé una passione che nasce da lontano: già da bambino scriveva i primi testi e si divertiva a rappare con gli amici. Dal 2024 ha iniziato a pubblicare i suoi primi lavori ufficiali, segnando così l’inizio di un percorso musicale autentico e personale, fatto di energia, flow diretto e testi che raccontano esperienze di vita reale.

Il brano è un mix travolgente di sonorità urban, atmosfere latine e richiami alla cultura street, con un ritornello che rimane impresso fin dal primo ascolto. “TUTTO O NADA” parla di emozioni contrastanti, di notti vissute al massimo e di una giovinezza che si muove tra sogni, relazioni e desiderio di affermazione.

Il beat è firmato da Piero Sala, mentre la produzione, mix e mastering portano la firma di Gaspare Sala con la co-produzione di Scordato Emanuele. A completare l’opera, la regia del videoclip è di Fabio Li Greci, che ha saputo tradurre in immagini l’energia e le vibrazioni del pezzo.

Con “TUTTO O NADA”, D0M conferma la sua crescita artistica e la voglia di emergere nel panorama musicale nazionale, portando freschezza e sonorità internazionali anche dalla sua Bagheria. La sua musica racconta storie di strada, emozioni giovani e un’attitudine che non passa inosservata.

