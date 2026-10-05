Torna Doniamoci – Fundraising Dinner, l’evento di beneficenza a sostegno della ricerca scientifica e delle persone con fibrosi cistica, ideato dall’imprenditore Claudio Miceli: il 5 ottobre a Radicepura di Giarre,. Giunto alla sua nona edizione, Doniamoci-Fundraising dinner rinnova il proprio impegno supportando i progetti “Case LIFC”, della Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e “Restart-CFTR” della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica -ETS, che proprio quest’anno ha conferito al Doniamoci-Fundraising Dinner l’importante riconoscimento come migliore evento charity a livello nazionale per l’organizzazione, la comunicazione e la capacità di raccolta fondi, oltre 700 mila euro raccolti in 8 anni.





Sarà lo stesso presidente Matteo Marzotto, presente alla manifestazione, a voler condividere questo risultato con tutti i sostenitori del Doniamoci-Fundraising dinner.

Una rete che vede in prima linea la famiglia Faro, proprietari di Radicepura, insieme alle numerose realtà provenienti dal mondo dell’impresa, (hanno già aderito oltre centro sponsor) della ricerca e della comunicazione, il cui contributo rende possibile mettere in moto la macchina organizzativa. Per il terzo anno consecutivo, l’evento ha ricevuto, inoltre, il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea regionale Siciliana.

La mission e il format restano quelli che hanno caratterizzato Doniamoci- Fundraising dinner fin dalla sua nascita, con la direzione artistica di Ruggero Sardo: da un lato sostenere concretamente le iniziative portate avanti da LIFC e dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS, dall’altro creare un grande momento di aggregazione capace di unire musica, alta cucina e un’intera comunità di sostenitori attorno a un unico obiettivo.





L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Fabio Concato, tra i più raffinati e apprezzati cantautori della musica italiana, autore di brani che hanno attraversato generazioni e lasciato un segno nella storia della canzone d’autore. Ad arricchire il programma musicale sarà anche il giovanissimo sassofonista Alfio Russo, vincitore del programma televisivo “Dalla strada al palco”.

Dal palco, interverranno per la parte scientifica, tra gli altri, Giuseppe Magazzù, professore Ordinario fuori ruolo Università degli Studi di Messina, Consulente scientifico dell’Associazione Volontari contro la Fibrosi Cistica e Malattie correlate ETS, Comitato di consulenza scientifica Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica; Nicoletta Pedemonte, vice direttore scientifico FFC Ricerca, Claudio Natalizi, vice presidente nazionale della Lega Italiana Fibrosi Cistica e in collegamento streaming la dottoressa Letizia Morlacchi, del Centro Trapianti di Milano.





E naturalmente, grande protagonista il cibo: con la partecipazione di oltre 80 professionisti tra chef dell’alta ristorazione, coordinati dallo chef Seby Sorbello, patron del ristorante Sabir, con il supporto di La Torre Catering e Squiseating Banqueting e i pasticcieri della Con.Pa.It., guidati da Peppe Leotta che già l’anno scorso hanno sfornato oltre 24 mila portate. Un percorso gastronomico accompagnato dalle cantine del territorio, coordinate da AIS Catania – Associazione Italiana Sommelier, presieduta da Mariagrazia Barbagallo.

Dietro la macchina organizzativa dell’evento opera una squadra di professionisti che, ogni anno contribuisce alla realizzazione di Doniamoci: MAS Communication cura l’organizzazione e la comunicazione; le giornaliste Letizia Carrara e Grazia Sicali di Battutalibera, gestiscono l’ufficio stampa; La segreteria organizzativa è coordinata da Alessio Coco, la logistica da Pippo Leone, mentre Eclittica Creating Emotions cura il service e gli allestimenti della serata.

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