Una serata all’ ombre del tramonto a punta delle formiche all’ interno dell’ oasi clay beach dove il Rotary Club di Pachino e l’ Inner Wheel di Noto hanno organizzato un pomeriggio culturale con la giornalista, autrice e docente Silvestra Sorbera.

Alla serata presente anche una componente del direttivo della Fidapa di Pachino, i soci dei club, cittadini e turisti che hanno ascoltato per due estratti dei romanzi della scrittrice originaria di Pachino e ricordo di infanzia legati prettamente al territorio di cui parla spesso nei suoi libri. Un occhio di riguardo alle donne, alla sorellanza e alla parità di genere.

