Un nuovo caso sul presidente francese Emmanuel Macron. Il leader transalpino sarebbe stato “schiaffeggiato” dalla moglie Brigitte. Le immagini sono diventate virali in queste ore e mostrano il presidente colpito da una manata della sua compagna al momento dell’arrivo dell’aereo presidenziale in Vietnam.

Nello specifico, il filmato diffuso sulle varie piattaforme social mostra, appunto, Macron ricevere quello che potrebbe essere un leggero schiaffo o una manata sul viso a pochi istanti dall’apertura del portellone del velivolo.

Il video e la spiegazione dell’Eliseo

Dando uno sguardo alle prime reazioni sui social a seguito del filmato, il leader transalpino sembra essere a tutti gli effetti “vittima” di un ceffone o per lo meno di una manata. La vicenda è giunta anche all’Eliseo che ha provveduto inizialmente a dare una versione dei fatti che non ha convinto. Secondo fonti ufficiali sarebbe stato “solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita in Vietnam”.

