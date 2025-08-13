Il Comune di Trappeto ha inserito nel progetto S.I.R.U. due iniziative di grande rilievo: l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del costone al di sotto del depuratore comunale per un importo di 900 mila euro; l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia per l’importo di 700 mila euro.

Grande soddisfazione per il sindaco Santo Cosentino e l’Amministrazione comunale che lavorano incessantemente per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

“Siamo fiduciosi – ha detto Cosentino – che questi interventi siano finanziati. La sicurezza e il benessere della nostra comunità sono una priorità, soprattutto per ciò che riguarda la prevenzione dei rischi naturali e la protezione delle strutture scolastiche. Continuiamo a programmare e progettare per ottenere finanziamenti che ci consentano la messa in sicurezza di tutto il territorio comunale”.

“La messa in sicurezza del costone sotto il depuratore – ha commentato l’assessore Emanuele Bologna – è una priorità per prevenire rischi idrogeologici, mentre l’adeguamento sismico della scuola materna garantirà ai nostri bambini e al personale scolastico ambienti più sicuri e conformi alle normative vigenti. Si tratta di investimenti concreti che guardano al futuro della comunità di Trappeto”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.