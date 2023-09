Una nuova App da scaricare sul proprio smartphone per essere parte del cambiamento. Dustymette a disposizione dei cittadini dei comuni su cui svolge servizi di igiene ambientale un nuovo strumento che è al contempo di servizio e di compartecipazione con l’unico obiettivo di scendere tutti in campo insieme per la salvaguardia del Pianeta e per il rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni.