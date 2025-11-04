È partita ieri, 3 novembre, con entusiasmo e con una sala gremita, la nuova Stagione Popolare al Teatro Comunale di Marsala diretta dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo e prodotta dall’associazione “Si Può fare”.

Ad aprire il cartellone è stato lo spettacolo “Il padre della sposa”, interpretato, tra gli altri, da Gino Astorina ed Eduardo Saitta, due protagonisti molto amati dal pubblico, che hanno regalato una serata intensa e ricca di emozioni.

La commedia, dal ritmo vivace e dalle atmosfere brillanti, ha conquistato gli spettatori con una storia familiare divertente e tenera, capace di mescolare ironia e sentimenti. Gli applausi scroscianti al termine della rappresentazione hanno sancito il grande successo del debutto e preannunciano una stagione ricca di appuntamenti da non perdere.

La Stagione Popolare proseguirà nelle prossime settimane con altri titoli di grande richiamo, confermando l’impegno del Teatro nel proporre un’offerta culturale di qualità e accessibile a tutti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scena e comunità. Il prossimo appuntamento della stagione teatrale popolare al Teatro Sollima è previsto il 29 dicembre con lo spettacolo “L’uomo, la bestia e la virtù” di Eduardo e Salvo Saitta. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Liveticket. Per info e prenotazioni è possibile telefonare al 3385662176, o mandare un messaggio whatsapp al 3420330263.





