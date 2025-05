Il talentuoso musicista presenta così il suo ultimo lavoro, che “è il frutto di un viaggio musicale nato alla fine del mio tour Ritratti nell’estate del 2024, durante il mio soggiorno al Therasia Resort di Vulcano, un luogo per me molto familiare, fonte di grande ispirazione e al quale ho voluto dedicare il singolo omonimo, uscito il 18 maggio, scelto come apripista di questo nuovo album. Qui, tra la magia di un paesaggio senza tempo e la serenità che solo il mare può offrire, sono nate le melodie che oggi compongono l’album, come se ogni nota fosse ispirata dalla forza e dalla bellezza di quel luogo. Desidero ringraziare di cuore Francesca Polito, Umberto Trani, Pierpaolo Tiretti e Marica Castigliola, che sono stati i promotori di questa mia nuova avventura musicale. Senza il loro supporto e la loro energia, questo progetto non sarebbe stato possibile.”





Ognuna delle 10 tracce racconta una storia di emozioni, silenzi e riflessioni, trasformando pensieri e sensazioni in suoni. Per l’occasione, oltre al mio strumento — la chitarra — ho voluto incidere personalmente anche le linee di contrabbasso e le percussioni, cercando di creare profondità in un dialogo il più armonioso possibile.

Con una fusione di classicismo e modernità, Amarè è un album che invita a lasciarsi andare, a sognare e a scoprire nuove sfumature di luce, proprio come le onde che si infrangono sotto il cielo. Un percorso che non ha bisogno di mappe, ma che si percorre con il cuore aperto, lasciandosi guidare dalla musica che racconta le storie di ognuno di noi.

Un ringraziamento speciale va a Luigi Santoro per aver curato con attenzione le fasi di missaggio e mastering, a Francesca Bonanno per la foto di copertina e a Sharon Marti per l’artwork. Prodotto da Gianni Gandi e dalla Mediterraneos Production (Roma), Amarè è disponibile dal 25 maggio su tutte le principali piattaforme di streaming ed è distribuito in più di 300 Paesi nel mondo.

