La Direzione Artistica è lieta di annunciare ufficialmente il programma della 2a edizione del Sicani Cinema Experience, che si terrà dal 18 al 20 luglio 2025 nei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini (AG), nel cuore del Distretto dei Monti Sicani.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la prima edizione, il festival torna con tre giornate ad accesso libero e gratuito dedicate alla valorizzazione del cinema come strumento di espressione, riflessione e dialogo. Il programma prevede proiezioni, talk, incontri con autori e ospiti speciali, in un contesto che intreccia cultura e territorio, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza autentica e partecipata.

Il concorso internazionale di cortometraggi rappresenta il cuore dell’evento: otto opere selezionate da diversi Paesi si contenderanno il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico. I titoli selezionati verranno annunciati prossimamente attraverso i canali social ufficiali del festival.

Accanto ai corti in concorso, il festival proporrà anche la proiezione di lungometraggi di recente distribuzione nazionale, firmati da realtà produttive e distributive di primo piano, offrendo così uno sguardo attuale sulla scena cinematografica contemporanea.

Il programma include inoltre proiezioni fuori concorso accompagnate dalla presenza degli autori, che guideranno il pubblico alla scoperta del processo creativo, condividendo riflessioni su genesi, sviluppo e significato delle opere presentate.

Anche quest’anno l’evento si svolge con il patrocinio ufficiale delle Amministrazioni Comunali di Cammarata e San Giovanni Gemini ed è organizzato da Spazio Giovani Generazioni, un’associazione locale impegnata attivamente nella promozione culturale e sociale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il Sicani Cinema Experience si conferma così come uno spazio di confronto e approfondimento sul linguaggio cinematografico contemporaneo, con particolare attenzione al cinema indipendente, alle voci emergenti e alle nuove forme di narrazione audiovisiva. Un’occasione preziosa di incontro tra il pubblico e il mondo del cinema, in un territorio spesso marginalizzato nei circuiti culturali nazionali ma ricco di risorse, visioni e autenticità.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione figura Tecla Insolia, attrice rivelazione e vincitrice di due David di Donatello nel 2025, che sarà presente per la proiezione del film “L’albero”, opera prima diretta da Sara Petraglia, anch’essa presente per il Q&A finale. Un momento significativo per il pubblico, che potrà confrontarsi direttamente con le protagoniste di una delle opere più rilevanti della recente stagione cinematografica italiana.

Sempre nell’ambito delle proiezioni di lungometraggi, il festival presenterà anche “Quasi a casa”, esordio alla regia di Carolina Pavone. L’autrice sarà presente per dialogare con il pubblico al termine della proiezione, offrendo uno sguardo diretto e personale sul proprio percorso artistico e sul processo creativo che ha portato alla realizzazione di questo film di spiccata rilevanza.

Non mancheranno i momenti di approfondimento e formazione, con un ricco calendario di talk pomeridiani che vedranno coinvolti ospiti del mondo del cinema, della musica e della critica. Tra questi, gli attori Martina Gatti e Vincenzo Crea, il musicista e produttore Gerry Owens, e un incontro sul female gaze e sul ruolo delle donne nel cinema con Marinella Rappisi e la critica Maud Tenda.

Spazio anche alla riflessione sul sistema cinema italiano con una tavola rotonda dedicata allo stato di salute del settore, con gli interventi di Antonio Barone, Giuseppe Lauricella, Salvo Traina e Raffaele Ceriello.

Tra i fuori concorso, saranno presentati i cortometraggi “Stella”, “L’anniversario” e “Titì”, distribuiti da The Open Reel di Cosimo Santoro, alla cui proiezione prenderanno parte Stella Mastrantonio e nuovamente Vincenzo Crea. Da segnalare anche “Fuochi” di Mirko Genduso, introdotto dallo stesso autore.

Infine, in esclusiva per il festival, sarà proiettato in prima visione assoluta “Tutti i fiori nel tempo si piegano al sole”, primo cortometraggio da regista di Brando Pacitto, che incontrerà il pubblico in una speciale sessione di dibattito dopo la proiezione.

*PROGRAMMA DETTAGLIATO*

18/07/2025 – VENERDÌ – Centro Fieristico – San Giovanni Gemini (AG)

17:00 – Apertura festival

17:30 – Saluti Istituzionali e degli organizzatori

18:30 – Presentazione del programma, delle giurie e degli ospiti

19:30 – Tavola rotonda – Lo stato di salute del cinema italiano – con Salvo

Traina, Giuseppe Lauricella, Raffaele Ceriello, Antonio Barone

20:30 – Open talk + break

21:00 – Proiezioni Cortometraggi Locali & Fuori Concorso:

● Vischio – Davide Galli, Michele Lecca – ITA (2025)

● Il privilegiato – Salvatore e Nicola Di Marco – ITA (2025)

● Late night with Ciaoboy – Marco Scrudato – ITA (2025)

● L’uomo che sogna – Christian Reina – ITA (2025)

● Fuochi – Mirko Genduso – ITA (2022)

● L’anniversario – Marius Gabriel Stancu – ITA (2022)

● Titì – Vincenzo Crea – ITA (2024)

● Stella – Stella Mastrantonio, Rosanna Menduni de Rossi – ITA (2024)

23:00 – Party di apertura festival con DJ SET





19/07/2025 – SABATO – via Roma – Cammarata (AG)

17:00 – Apertura festival

18:00 – Talk – Ladies in cinema: le donne sullo schermo e il female gaze – con Marinella Rappisi e Maud Tenda | Modera: Marianna Napoli

19:15 – Talk – L’anatomia di una colonna sonora – con Gerry Owens | Modera: Gianluca Militello

20:00 – Open talk + break

20:30 – 1a tornata di cortometraggi in concorso

22:00 – Quasi a casa (2024) – Carolina Pavone – 94’

Proiezione + Q&A con Carolina Pavone | Modera: Antonio Barone





20/07/2025 – DOMENICA – via Roma – Cammarata (AG)

17:00 – Apertura festival

18:00 – Talk – Fuori copione – con Martina Gatti e Vincenzo Crea | Modera: Nicola Madonia

19:15 – Tutti i Fiori nel Tempo si Piegano al Sole (2025) – Brando Pacitto – 10’

Prima visione assoluta + presentazione dell’autore e Q&A

20:00 – Open talk + break

20:30 – 2a tornata di cortometraggi in concorso

22:00 – L’albero (2025) – Sara Petraglia – 92’

Proiezione + Q&A con Sara Petraglia e Tecla Insolia | Modera: Salvo Traina

23:45 – Saluti finali e spoglio vincitori del Premio della Giuria e del Premio del

Pubblico

Aggiornamenti e altro: (Instagram:sicanicinemaexperience) – profilo social ufficiale del festival.





Luogo: Via roma cammarata

