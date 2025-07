“Il 2025 si sta rivelando un anno davvero difficile per i consumatori, con rincari diffusi in moltissimi settori. E sarebbe una vera e propria “stangata” quella che colpisce le famiglie italiane ed europee, e non solo per le bollette. Tra spesa alimentare, costi quotidiani, turismo, vacanze e beni di consumo, le famiglie italiane si ritroverebbero a fare i conti con aumenti quasi ovunque. Uno dei settori più critici è senza dubbio quello dell’energia: la luce e il gas hanno subito impennate notevoli. Chi è cliente vulnerabile avrebbe visto addirittura la bolletta elettrica salire di oltre il 18%, e il gas resta caro anche per via delle tensioni geopolitiche e della fine di alcuni accordi internazionali. E secondo una indagine di qualche tempo fa, Federconsumatori ha calcolato che durante quest’anno ogni famiglia potrebbe spendere mediamente quasi mille euro in più rispetto al 2024. Insomma, il 2025 sembra aver messo i consumatori alle strette. Alla luce di questo scenario preoccupante, rivolgiamo un accorato appello alle istituzioni, nazionali ed europee, affinché si attivino con urgenza e determinazione per tutelare i cittadini più esposti. Occorrono misure concrete di sostegno al potere d’acquisto, interventi strutturali sul fronte energetico e una strategia chiara per arginare i rincari che potrebbe erodere la tenuta economica e sociale del nostro Paese. Insomma, servono risposte, responsabilità e un impegno condiviso per restituire fiducia e dignità alle famiglie italiane.”







Così in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

